Горняк22: 17 сентября в Алтайском крае наступит пик осеннего тепла до +28 градусов

Цветы. Погода. Тепло Фото: Виталий Барабаш

Пик сентябрьского тепла пришелся на завершение бабьего лета в регионе. Уже завтра в крае снова похолодает и вновь вернутся дожди

Днем 17 сентября в Алтайском крае установятся летние температуры воздуха. В регионе в этот день потеплеет до +23…+28 градусов. Местами по западным районам возможны небольшие дожди и грозы. Ветер подует южный, 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в пятницу столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов. Преимущественно без осадков, ветер южный, 8-13 м/с.

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