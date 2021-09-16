Горняк22: В России определили первых победителей лотереи для привитых от COVID-19

Вакцинация Фото: pixabay.com

Правительство подготовило для участников лотереи 1 тысячу призов. Следующие 500 победителей будут определены 14 октября во втором розыгрыше

В России определили первых 500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Информацию о призе граждане смогут узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги». Пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.

Для получения приза необходимо в личном кабинете предоставить данные банковской карты «Мир». Средства поступят в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Номера победивших сертификатов можно узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Ранее «Толк» сообщал, что сейчас в Алтайском крае от коронавируса прививаются 660,4 тысяч жителей региона.

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