Горняк22: На Алтае пьяный подросток за рулем иномарки слетел с Чуйского тракта

Место ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

Авария произошла около двух часов ночи на 546-м километре трассы. Пострадавшего с травмами госпитализировали в ближайшую больницу

Несовершеннолетний водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла в ночь на 15 сентября в окрестностях села Шебалино – Toyota Corolla потеряла управление и вылетела в кювет.

С места происшествия подростка с травмами госпитализировали в ближайшую больницу, где у него взяли анализ крови на алкоголь. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Это у же не первый случай в регионе, когда транспортным средством управляют дети. Так, в середине августа в ДТП погибла 14-летняя восходящая звезда местной школы хоккея.

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