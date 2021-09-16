Горняк22: Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram с 34 млн подписчиков

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears/

Недавно 39-летняя певица объявила о своей помолвке с Сэмом Асгари. На своей странице она выложила видео, на котором показала бриллиантовое кольцо

Бритни Спирс удалила личный аккаунт в Instagram, на который были подписаны более 34,1 млн пользователей, сообщает «Лента.ру».

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт рассказал, что отключение профиля было решением самой артистки.

Позже на своей странице в Twitter Бритни Спирс призвала поклонников не волноваться. По её словам, она просто делает «небольшой перерыв» в соцсетях. В ближайшее время она будет отмечать помолвку, а после этого собирается вернуться в «эфир».

В одном из последних постов певица рассказала о борьбе против пребывания под опекой своего отца, которая якобы сильно ограничивает ее права.

Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью. Адвокат Спирса заявил, что реальных оснований для такого решения нет, но отец певицы считает, что публичная борьба с дочерью будет не в её интересах. Джеймс Спирс был опекуном певицы 13 лет.

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