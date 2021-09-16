Горняк22: 17-летняя россиянка покончила с собой во время стрима в соцсети
Скорая помощь Фото: pixabay.com
Во время своего последнего стрима девушка слушала песню, которую заблокировали многие сервисы, поскольку сочли её текст призывающим к суициду
В Зеленограде Московской области 17-летняя школьница покончила жизнь самоубийством, сообщает «РЕН ТВ».
Перед суицидом девушка вышла в прямой эфир соцсети. Камера телефона запечатлела трагедию. Подписчики, на глазах которых погибла школьница, моментально отреагировали на происходящее.
На момент приезда врачей пострадавшая была ещё жива. Позже она скончалась в больнице.
Стало известно, что в соцсетях школьница часто рассказывала о своём желании уйти из жизни. Перед случившимся она оборвала все связи со своими друзьями. По предварительной информации, незадолго до смерти девушка рассталась с своим молодым человеком.
Ранее школьница из Сибири погибла при попытке инсценировать свою смерть. Девочка поссорилась с подругой по переписке и решила её напугать фото с собственной смертью. В какой-то момент школьница оступилась и скончалась на месте. Очевидцем случившегося стал друг подростка.