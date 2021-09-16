Горняк22: Суд Барнаула приговорил к 15 годам насильника, напавшего на беременную

Нападение Фото: pixabay.com

Жертвами преступника, который ранее уже был судим, стали пенсионерка и знакомая женщина. Последнюю он ограбил с применением силы

В Барнауле вынесли приговор 27-летнему молодому человеку, которого признали виновным в серии тяжких преступлений. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установил суд, в январе 2021 года обвиняемый пьяным изнасиловал 62-летнюю пенсионерку под угрозой убийством, вломившись к ней в дом, а после напал на знакомую 37-летнюю беременную женщину. Последнюю жертву преступник ударил по голове и душил, заставив ее перевести деньги со своей карты ему на счет, а потом скрылся на ее же автомобиле.

Судья назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

Известно, что ранее он уже был неоднократно судим. Свою вину в ходе нового следствия обвиняемый так и не признал.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае мужчина получил 19 лет строгого режима за насилие над 9-летней девочкой.

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