Горняк22: Что обязательно нужно сделать 14 сентября: народные приметы на Домну

Осень. Лес. Закат Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки наводили порядки в доме, собирали ненужные вещи и сжигали их вместе с хламом, а также развешивали в комнатах старые лапти

16 сентября отмечается народно-христианский праздник «Домна Доброродная». По-другому его называют «День Домны», «Домовница», «Василиса» и «Дорофей». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 16 сентября

Наши предки 16 сентября после традиционной уборки сжигали хлам и мусор, который скопился в доме и пристройках. Считалось, что этот обряд подарит удачу членам семьи на целый год.

Хозяйки в этот день обязательно повсюду развешивали изношенные лапти. Это делали для того, чтобы отвести сглаз от дома и семьи.

На Домну начинаются холода, поэтому наши предки спешили переселиться из летних веранд в теплые дома.

Народные приметы 16 сентября

Если пойдет дождь – такая же погода будет еще семь дней.

Утренний туман — к ясной и сухой погоде.

На елях много шишек — к теплой зиме.

Если начнет греметь гром, то оставшаяся осень будет долгой и теплой.

Если день ясный, то и осень будет ясной.

Красный закат — совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков по утрам.

Осень Фото: Анна Меньшикова

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ТОЛК