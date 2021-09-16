Горняк22: Что обязательно нужно сделать 14 сентября: народные приметы на Домну
Осень. Лес. Закат Фото: pixabay.com
В этот день на Руси наши предки наводили порядки в доме, собирали ненужные вещи и сжигали их вместе с хламом, а также развешивали в комнатах старые лапти
16 сентября отмечается народно-христианский праздник «Домна Доброродная». По-другому его называют «День Домны», «Домовница», «Василиса» и «Дорофей». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 16 сентября
Наши предки 16 сентября после традиционной уборки сжигали хлам и мусор, который скопился в доме и пристройках. Считалось, что этот обряд подарит удачу членам семьи на целый год.
Хозяйки в этот день обязательно повсюду развешивали изношенные лапти. Это делали для того, чтобы отвести сглаз от дома и семьи.
На Домну начинаются холода, поэтому наши предки спешили переселиться из летних веранд в теплые дома.Осень Фото: Анна Меньшикова
Народные приметы 16 сентября
- Если пойдет дождь – такая же погода будет еще семь дней.
- Утренний туман — к ясной и сухой погоде.
- На елях много шишек — к теплой зиме.
- Если начнет греметь гром, то оставшаяся осень будет долгой и теплой.
- Если день ясный, то и осень будет ясной.
- Красный закат — совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков по утрам.
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