Горняк22: Годовщина победы русских войск в Куликовской битве

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641 год назад русские войска одержали победу над войсками Золотой Орды Мамая. В ходе битвы обе стороны понесли большие потери

Летом 1380 года правитель Золотой Орды Мамай собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Донской, узнав об этом, сразу же собрал войска для отпора врага. Об это пишет портал «История России».

Грандиозное сражение состоялось 16 сентября на Куликовом поле возле устья Дона и Непрядвы. Оно началось поединком русского воина с монгольским богатырем, в котором оба погибли. После этого завязалась жестокая битва.

Бой был затяжной и долгий. Князь Дмитрий Иванович сражался вместе со своим войском. В итоге враг не смог выдержать напора, отступил и пустился в бегство. Татар преследовал засадный полк, который полностью разгромил войско Мамая.

Куликовская битва – значимое историческое событие. Оно не привело к полному уничтожению монголо-татарского ига на Руси, зато нанесло сильнейший удар по господству Золотой Орды.

В честь этого события в России 21 сентября отмечают «День воинской славы». Дата его празднования сместилась из-за издержек перевода дат со старого стиля на новый.

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