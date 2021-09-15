Горняк22: 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение со Словакией, Кенией и Испанией

Самолет Фото: Анна Меньшикова

Возобновят также полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. В настоящее время РФ возобновила авиасообщение с 53 странами

С 21 сентября Россия возобновит перелеты в Ирак, Кению, Словакию и Испанию. Об этом стало известно из официального Telegram-канала правительства РФ.

Самолеты дважды в неделю будут летать по маршрутам Москва – Малага, Москва – Аликанте и Москва – Багдад. В Мадрид и Барселону будет выполняться четыре рейса в неделю.

В Кению можно будет улететь из российской столицы дважды в неделю. В Словакию запланировано четыре рейса в неделю из Москвы и два рейса из Санкт-Петербурга.

С 27 марта 2020 года Россия закрыла границы из-за пандемии коронавируса. В правительстве сделали исключение только для санитарных, почтовых, грузовых, гуманитарных и вывозных рейсов.

Ранее «Толк» сообщал, что в Республике Алтай планируют открыть два новых аэродрома. По словам главы региона Олега Хорохордина, построить их собираются в райцентре Улаган, а также у Телецкого озера.

Он также отметил, что турпоток на Алтай растет с большой прогрессией.

ТОЛК