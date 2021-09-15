Горняк22: В Барнауле жениха убили накануне свадьбы ударом ножа в грудь

Покушение. Нож Фото: pixabay.com

Мужчина привел будущую жену в дом к родственникам отметить подачу заявление в ЗАГС. В ходе застолья между ним и хозяином дома вспыхнула ссора

В Барнауле следователи предъявили обвинение 38-летнему уроженцу Таджикистана в убийстве соотечественника накануне его свадьбы. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 11 сентября – мужчина привел свою избранницу после подачи заявления в ЗАГС к родственникам, чтобы отметить это событие. В ходе застолья между ним и его зятем произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома ударил жениха ножом в грудь.

46-летний пострадавший умер до приезда медиков.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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