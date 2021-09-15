Горняк22: Мэрия назвала стоимость благоустройства Юбилейного парка и Речного вокзала

Парк "Юбилейный" Фото: Барнаул22

В администрации города рассказали, какие именно работы будут проведены на этих объектах, станет известно после того, как будут готовы эскизы

В 2022 году Барнауле на благоустройство Юбилейного парка и Речного вокзала могут направить 105 млн рублей, сообщает «Банкфакс».

В мэрии отметили, что распределение финансирования между объектами проведут после появления эскизных проектов. Проработкой концепции парка по контракту с комитетом по дорожному хозяйству занимается АлтГТУ.

Стоимость контракта составила 346,7 тысяч рублей. В администрации подчеркнули, что в первую очередь запланировано устройство пешеходных дорожек, остальные варианты рассмотрят по готовности проектно-сметной документации.

Проект для Речного вокзала разрабатывает «Архигрупп». По словам мэрии, инвестор финансирует работу в целях единого подхода к формированию общественных пространств.

Ранее мэрия и общественники Барнаула обсудили концепцию парка «Юбилейный». Опытом развития парковой зоны поделился руководитель Фонда имущества края Владислав Вакаев, отвечающий за развитие парка «Изумрудный».

Парк культуры и отдыха «Юбилейный» стал победителем среди общественных территорий города на благоустройство в 2022 году.

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