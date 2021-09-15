Горняк22: Певица Ольга Серябкина перестала скрывать «интересное положение»

Ольга Серябкина Фото: instagram.com/seryabkina

В прошлом году артистка вышла замуж за своего продюсера Георгия Начкебию. Пара близко сошлась во время работы над новым альбомом

Экс-солистка группы «Серебро» 36-летняя Ольга Серябкина готовится стать матерью. Певица выложила беременные фото в своём аккаунте в Instagram.

По словам певицы, она поняла, что готова к детям, только когда вышла замуж. О своей беременности артистка узнала в конце марта, сообщает Tatler.

«Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями – мы продолжаем жить в своем привычном ритме. Когда узнала, решила держать все в строжайшем секрете», – рассказала артистка.

Артистка отметила, что будет рожать в конце 2021 года. Они с мужем уже узнали пол ребёнка и выбрали ему имя, но делиться деталями пока не планируют. Ребёнок появится на свет в Москве.

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Поклонники заподозрили артистку в беременности ещё до того, как она официально подтвердила своё положение. Подписчики в соцсетях заметили, что певица перестала публиковать свежие фото, где полностью был бы виден ее силуэт и стала появляться на съемках в свободной одежде.

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