Горняк22: Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении
Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia
По словам пресс-секретаря президента, все запланированные двусторонние встречи не будут проводить онлайн и отложат до следующей оказии
Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за роста случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщает пресс-служба Кремля.
О своем решении глава государства объявил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Длительность карантина он не уточнил.
«Изоляция не влияет на работу президента. Просто очных мероприятий какое-то время не будет, опять же это не влияет на интенсивность – президент в режиме видеоконференции продолжит свою деятельность», – рассказал пресс-секретарь президента.
Ранее во время общения с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин допустил уход на карантин из-за коронавируса у его близких. Весной глава государства вакцинировался «Спутником V».
В конце июля Дмитрий Песков рассказал, что при общении президента с людьми соблюдаются необходимые меры предосторожности