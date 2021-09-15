Горняк22: Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

По словам пресс-секретаря президента, все запланированные двусторонние встречи не будут проводить онлайн и отложат до следующей оказии

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за роста случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщает пресс-служба Кремля.

О своем решении глава государства объявил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Длительность карантина он не уточнил.

«Изоляция не влияет на работу президента. Просто очных мероприятий какое-то время не будет, опять же это не влияет на интенсивность – президент в режиме видеоконференции продолжит свою деятельность», – рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее во время общения с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин допустил уход на карантин из-за коронавируса у его близких. Весной глава государства вакцинировался «Спутником V».

В конце июля Дмитрий Песков рассказал, что при общении президента с людьми соблюдаются необходимые меры предосторожности

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