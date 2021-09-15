Горняк22: Когда День HR-менеджера в России и как его отмечают

Кадры. HR-менеджер Фото: Pixabay

HR-менеджер – это кадровик, специалист по управлению персоналом. Аббревиатура HR расшифровывается как human resources, «человеческие ресурсы»

Какого числа День HR-менеджера

Профессиональный праздник кадровиков отмечают в третью среду сентября, рассказывает «Календарь событий».

11 сентября, 9:32

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В 2021 году День HR-менеджера – 15 сентября.

История праздника

История Дня кадровика в России начинается в 1835 году. Именно тогда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», которое регулировало взаимоотношения собственников и наемных работников.

Современные HR-менеджеры не только нанимают и увольняют работников и заполняют документацию на них. Круг обязанностей кадровиков гораздо шире – от поиска соискателей до определения кадровой политики компании.

Как отмечают День HR-менеджера 2021

В 2021 году праздник кадровиков выпал на среду – рабочий день. Поэтому специалисты по персоналу принимают поздравления на рабочем месте.

Поздравления с Днем кадровика

Спешу поздравить с Днем кадровика

И пожелать в работе вдохновенья,

И пусть порой работа нелегка,

Желаю делать все с особым рвеньем!

Пускай в карьере ждет всегда успех,

И пусть не будет в жизни огорчений,

Желаю быть всегда счастливей всех,

И делать все с хорошим настроеньем!

Поздравляю с Днем кадрового работника! Желаю, чтобы Ваш зоркий профессионализм не ошибался в выборе работников. Пускай начальство высоко ценит труд, коллеги уважают и бегут за советом, а близкие дарят любовь и поддержку. Достойной оплаты, удовлетворения от работы, радостного настроения и жизненных побед!

Поздравляю с датой славной,

С чудным Днем кадровика!

Пусть удача будет явной,

А профессия – легка.

Источник поздравлений

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