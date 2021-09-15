Горняк22: У режиссера Андрея Звягинцева коронавирус поразил 90% легких

Андрей Звягинцев Фото: az-film.com

По словам врачей, сейчас тесты на коронавирус у постановщика отрицательные, но ему предстоит долгое восстановление после поражения легких

Режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий коронавируса, которым заразился еще в начале июля, сообщает Telegram-канале Baza.

Стало известно, что болезнь у постановщика развилась в тяжелой форме и его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр. В медучреждении Звягинцев провел около месяца, после чего его выписали.

Спустя неделю режиссер снова попал в больницу, где ему диагностировали поражение легких на 90%. Сейчас Звягинцев проходит лечение в Германии.

Ранее Владимир Путин допустил уход на карантин из-за ковида у его близких. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сейчас глава государства работает в активном режиме. В марте президент вакцинировался от коронавируса «Спутником V».

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