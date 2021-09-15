Горняк22: Что обязательно нужно съесть 15 сентября: народные приметы на Мамонтия

Сыр Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки старались употреблять в пищу только молочные продукты, наводили порядки во дворах и не выгоняли скот на пастбища

15 сентября отмечается народно-христианский праздник «День Мамонтия». По-другому его называют «Федот и Руфина», «Козий род», «Мамонт-овчарник» и «Овчинник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 15 сентября

С 15 сентября на Руси начинались гулянья парней. После окончания полевых работ они наряжались в праздничную одежду, ходили в гости, устраивали игры и шуточные бои.

На Мамонтия наводили порядки во дворе, хлеву, загоне и кладовке. Помещения окуривали вересковым дымом, который, по поверью, отгонял нечистую силу.

15 сентября на столе обязательно должны были стоять молоко и сыр. Это считалось данью уважения покровителю Мамонту.

С этого дня переставали выгонять скотину со двора на вольный пас.

Народные приметы 15 сентября

Низкие облака – к дождливой и холодной погоде.

Если поутру и вечером много росы – в ближайшие дни погода будет хорошей.

Поклонись овчарнику – он тебе овец сбережет.

Поскотины стынут, запирай скотину.

Корова. Животное Фото: pixabay.com

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ТОЛК