Горняк22: Новосибирский музыкант Слава Марлоу написал песню о погибшей в ДТП подруге

ДТП Фото: pixabay.com

10 лет назад 13 сентября в Новосибирске в ДТП сгорела заживо 11-летняя девочка. В суде мать погибшей школьницы простила виновника ДТП

Музыкант Слава Марлоу (Артем Готлиб) написал песню «По глазам» в память об однокласснице Даше Харламовой, погибшей в ДТП в Новосибирске, сообщает «НГС».

«Песню я хотел написать с момента аварии. Я написал этот трек, и там оставалась пустая яма. Я вставил этот скит об аварии и заплакал. Это то, что было необходимо. Это стало завершением истории», – рассказал он.

Артист рассказал, что погибшая девочка была его близкой подругой. По его словам, авария осталась в его памяти только частично. Мозг сгладил все неровные углы и оставил в памяти только позитивные моменты.

«Мама не сказала, что Даша погибла. Я только приехал с отдыха, пропустил часть сентября. Это должен был быть первый день, когда мы увидимся после моего возвращения, и в этот же день она погибла», – вспомнил Слава Марлоу.

13 сентября 2011 года автобус на полном ходу врезался в притормаживающую перед ним Suzuki Solio. Оба транспортных средства загорелись, в том числе «девятка» другого участника аварии. Девочка оказалась зажата на заднем сиденье легковушки. Мама и водитель автобуса пытались спасти школьницу из горящего автомобиля, но пристегнутый ремень безопасности помешал девочке выбраться. Машина сгорела за считаные минуты.

Ранее «Толк» сообщал, что водитель внедорожника Toyota Hilux погиб в ДТП с перевертышем на алтайской трассе около села Поспелиха. 59-летняя пассажирка получила травмы.

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