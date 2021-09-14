Горняк22: Какого числа отметят День учителя в России в 2021 году

Учитель. Школа Фото: Фото: канал "Толк"

Самый добрый и известный профессиональный праздник России отметят в октябре. Рассказываем, какого числа День учителя в 2021 году и как его празднуют

Когда День учителя в 2021 году

День учителя отмечается в России ежегодно 5 октября. В этот же день празднуют Всемирный день учителя (World Teachers’ Day). Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник учредили в 1965 году указом президиума Верховного Совета СССР. Тогда его отмечали в первое воскресенье октября. Борис Ельцин в 1994 году подписал указ, в котором 5 октября утвердили официальной датой Дня учителя в России.

Как отмечают День учителя в России

В России День учителя – один из самых известных и любимых праздников. В нашей стране исторически сложилось хорошее отношение ко всем преподавателям в различных сферах. Их труд высоко ценится, ежегодно награждается признаниями и благодарностями.

В этот день во многих школах России проводится день самоуправления для того, чтобы преподаватели могли немного отдохнуть в свой профессиональный праздник. Такие эксперименты любят старшеклассники и каждый год очень ждут 5 октября, чтобы попробовать себя в роли учителя и на собственном примере оценить их труд.

Педагогам в этот день на торжественных мероприятиях вручают грамоты и дипломы, дарят памятные подарки и цветы. Также 5 октября традиционно подводят итоги всероссийского конкурса «Учитель года».

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