Горняк22: Какого числа отметят День учителя в России в 2021 году
Учитель. Школа Фото: Фото: канал "Толк"
Самый добрый и известный профессиональный праздник России отметят в октябре. Рассказываем, какого числа День учителя в 2021 году и как его празднуют
Когда День учителя в 2021 году
День учителя отмечается в России ежегодно 5 октября. В этот же день празднуют Всемирный день учителя (World Teachers’ Day). Об этом сообщает портал calend.ru.
Праздник учредили в 1965 году указом президиума Верховного Совета СССР. Тогда его отмечали в первое воскресенье октября. Борис Ельцин в 1994 году подписал указ, в котором 5 октября утвердили официальной датой Дня учителя в России.
Как отмечают День учителя в России
В России День учителя – один из самых известных и любимых праздников. В нашей стране исторически сложилось хорошее отношение ко всем преподавателям в различных сферах. Их труд высоко ценится, ежегодно награждается признаниями и благодарностями.
В этот день во многих школах России проводится день самоуправления для того, чтобы преподаватели могли немного отдохнуть в свой профессиональный праздник. Такие эксперименты любят старшеклассники и каждый год очень ждут 5 октября, чтобы попробовать себя в роли учителя и на собственном примере оценить их труд.
Педагогам в этот день на торжественных мероприятиях вручают грамоты и дипломы, дарят памятные подарки и цветы. Также 5 октября традиционно подводят итоги всероссийского конкурса «Учитель года».
Горняк22: Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Интерны» Владимир Яковлев
Владимир Яковлев Фото: кадр из фильма "Паутина-1"
Помимо актерской карьеры, артист занимался спортом, он был мастером спорта по академической гребле и кандидатом в мастера по боксу
Умер советский и российский актер театра и кино 62-летний Владимир Яковлев, сообщает РИА Новости.
Стало известно, что артист скончался еще 27 августа, но об этом сообщили только сейчас. Причина смерти не уточняется.
Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. Он служил в Малом театре и в театре «Модерн». Кроме того, артист за свою карьеру снялся в 170 фильмах и сериалах, среди которых: «Ранетки», «Десантура», «Интерны», «Глухарь» и «Оперативный псевдоним».
Ранее «Толк» сообщал, что умер сбросивший 20 кг участник «Жир-шоу» на YouTube-канале. Проект запустил основатель сети «Тануки», миллиардер Александр Орлов, известный тем, что не берет на работу полных людей. Участники шоу подписывали документ, подтверждающий, что они знают о возможных осложнениях здоровья.
Горняк22: В Москве при падении с лестницы погиб блогер Дима Верт
Дима Верт Фото: instagram.com/mcwertx
Погибший вел канал, посвященный «заброшкам» – недостроенным или заброшенным объектам, на которые он пробирался вместе с товарищами
10 сентября в Москве в результате несчастного случая погиб 34-летний блогер Дмитрий Бешенцев, более известный как Дима Верт, сообщает «МК».
Стало известно, что ЧП произошло по адресу: улица 1905 года, дом 14, строение 1. Блогер с друзьями запланировал подняться на крышу пятиэтажного здания, которое давно находится на реконструкции, чтобы сделать фото.
Спутники мужчины удачно забрались на крышу. Когда блогер начал подниматься сам, фрагмент лестницы под ним обвалился и упал вниз. Бешенцев скончался на месте от тяжелых травм.
Дмитрий Бешенцев был авторам YouTube-канала «Луч Инквизиции». Блогер рассказывал о заброшенных стройках и необычных объектах. В одном из последних видео он прокатился на резиновой лодке по подземным коммуникациям Москвы.
Ранее стало известно, что известный барнаульский стоматолог Павел Шаргунов разбился на аквабайке. Врач погиб 4 сентября, катаясь на гидроцикле по протоке Оби. По предварительным данным, водяной мотоцикл медика врезался в мель.