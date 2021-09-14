Горняк22: С 2022 года в России выплаты по беременности и родам станут беззаявительными

Беременность Фото: pixabay.com

В Минтруде также рассказали, что в связи с переходом на электронные больничные работникам не придется приносить документы для получения оплаты больничного листа

С 2022 года пособия по беременности и родам начнут выплачивать без заявления от гражданина, сообщает РИА Новости.

«Выплаты и единовременные пособия для работающих граждан будут назначаться проактивно», – рассказали в пресс-службе министерства.

В Минтруде также рассказали, что в следующем году поменяется порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования (ФСС). Это необходимо, чтобы гражданам не приходилось писать заявления, а выплаты проходили бы автоматически.

Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы загса.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле молодым семьям стали давать меньше денег на жилье по госпрограмме. Средний размер субсидий на жилье молодым семьям упал до 880 тысяч. Причиной стало изменение условий программы, в рамках которой молодежь получала господдержку.

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