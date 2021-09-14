Горняк22: Поспорил с другом: стали известны подробности падения барнаульца из окна

Полиция Фото: pixabay.com

Компания распивала спиртное в квартире многоэтажного жилого дома в Барнауле в День города. В какой-то момент двое мужчин решили поспорить

31-летний житель Барнаула, который погиб при падении из окна многоэтажки, поспорил с другом, что удержится на перилах балкона, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника, 11 сентября двое мужчин и женщина выпивали в квартире дома по адресу: улица Колесная, 12. Во время застолья мужчина поспорил с 40-летним собутыльником, что сможет провисеть на балконе седьмого этажа дольше, чем он.

Барнаулец выполнил обещанное, но не смог удержаться долгое время на балконе.

Ранее сообщалось, что пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции выясняют подробности ЧП.

ТОЛК