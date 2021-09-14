Горняк22: Певица МакSим впервые рассказала о хейтерах и восстановлении после болезни

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Певица призналась, что во время перевода из одной больницы в другую врачи сказали ее матери, что ей остались минуты жизни

Певица МакSим в интервью Ксении Собчак рассказала о восстановлении после болезни и отношении к хейтерам и прививкам.

«Все осложнения, которые могли быть, произошли: кровотечение, септический шок, внутрибольничная пневмония. Врачи каждый день меняли стратегию по спасению. 25 дней находилась в пограничном состоянии», – отметила она.

По словам артистки, после ЭКМО и ИВЛ у нее на теле осталось девять шрамов. Болезнь повредила легкие на 95%. Поэтому восстановление займет около года. Певица до сих пор кашляет и испытывает слабость при физической активности.

МакSим призналась, что не была сторонницей прививок от коронавируса. И до сих пор относится к вакцинации неоднозначно и не знает, привила бы своих дочерей.

Кроме того, исполнительница рассказала, что не читает в соцсетях комментарии хейтеров, которые утверждают, что болезнь артистки была пиар-ходом.

«На вопрос о том: «Почему так быстро выписали после комы?», задаю ответный: «А через сколько надо?» Потом говорят, что вообще никто не выживал. На ЭКМО очень большая летальность. Только 10-15% выживают. Я лучше выберу меньшую популярность и останусь в чистоте, чем буду оправдываться», – призналась МакSим.

Ранее «Толк» сообщал, что певица МакSим, которая полтора месяца провела в коме, долго не сможет петь после комы. Менеджер артистки Яна Богушевская заявила, что, хотя та хорошо восстанавливается, о выступлениях на сцене говорить пока рано.

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