Горняк22: Эксперт назвал самые популярные ошибки при стирке белья

Бельё Фото: pixabay.com

По словам специалиста, не стоит сушить одежду на батарее, от этого может появиться плесень. Одежду рекомендуется сушить на плечиках или специальной сушилке

Большинство людей не соблюдают дозировку моющего средства, поэтому белье должным образом не выполаскивается или, наоборот, на нём могут остаться пятна и неприятный запах, заявил основатель международной сети прачечных Деян Димитров, сообщает «Слово и Дело».

«Длительное использование отбеливателя на белой одежде может привести к тому, что волокна изнашиваются намного быстрее. Отбеливатель также испортит шерсть, кожу и шелк», – рассказал он.

По словам специалиста, слишком частая стирка также вредит вещам. Одежду, за исключением нижнего белья, необязательно отправлять в грязное после одного ношения. Слишком частое механическое и химическое воздействие разрушает волокна и одежда начинает рваться.

«Еще одна распространенная ошибка – смешивать белое с цветным. При таком подходе белая вещь быстро станет тусклой и серой. Кроме того, нельзя стирать при высокой температуре. Для большинства вещей лучше ставить температуру в 30 градусов», – подчеркнул Деян Димитров.

Ранее эксперт назвала обязательное условие для крепкого сна. По словам специалиста, лучше высыпаться за ночь помогут регулярные завтраки и отказ от спиртного по вечерам.

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