Горняк22: Когда лучше всего выходить замуж: народные приметы 14 сентября

Осень Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки начинали гулять свадьбы, проводили обряд посвящения детей в воины и землепашцы, а также занимались переездами

14 сентября отмечается народно-христианский праздник «Семен Летопроводец». По-другому его называют «Семенов день», «Старого бабьего лета почин», «Первые осенины», «Засидки» и «Встреча осени». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 14 сентября

Осень. Природа. Солнце Фото: pixabay.com

Считается, что с 14 сентября начинается период бабьего лета, который продлится до Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября).

В эти дни девушки садились за прясла и гадали. Считалось, что если нити ложатся прямо, то муж попадется хороший, если неровно – супруг будет неверным.

14 сентября считался самым удачным днем для новоселья. Считалось, что это принесет много счастья на новом месте и богатство.

На Семена проводили обряд пострига – посвящение трехлетних мальчиков в воины и землепашцы.

С этого дня наши предки начинали смотрины и свадебные недели. Брак, заключенный на бабье лето, считался удачным.

Народные приметы 14 сентября

Первые засидки — новый огонь в избе.

Если день ясный – до начала зимы будет тепло.

Дует южный ветер – зима будет теплой.

Если птицы уже улетели на юг – зима наступит рано.

Много паутины на полях – осень будет долгой.

Свадьба. Брак Фото: pixabay.com

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