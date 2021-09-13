ГОРНЯК22 13.09.2021
Предпринимателям

Горняк22: У части барнаульцев 13 сентября отключат горячую воду

Горняк22
7 часов Ago

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

Из-за проведения ремонтных работ на теплосетях в некоторых домах в Барнауле не будет горячей воды в течение двух дней

13 сентября у некоторых жителей Ленинского и Индустриального районов Барнаула отключат горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.

  • Так, с 9.00 13 сентября до 9.00 14 сентября воды не будет в 16 многоквартирных домах и одном детском саду на Павловском тракте и улице Малахова. Причиной тому стали ремонтные работы в тепловой камере.
  • с 9.00 13 сентября до 17.00 14 сентября без воды останется 38 многоквартирных домов, три детских сада, школа и больница в Ленинском районе. Это необходимо для демонтажа временного оборудования на участке.

Все адреса, которые попали под отключение, отмечены на карте.

Ранее «Толк» сообщал о том, что отопление в дома Барнаула и Бийска готовы дать по заявкам.

ТОЛК

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