Горняк22: Почти 5 тыс. больных коронавирусом скончались в Алтайском крае с начала пандемии
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
Всего в крае на новую коронавирус обследовано 2 024 461 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 233,8 исследования на каждые 100 тысяч жителей
В Алтайском крае выявили 236 новых случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае. Общее число зараженных на 12 сентября достигло 73 314 больных, в том числе инфекцию подхватили 5 219 детей, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирусная статистика
- 25 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 из них – от инфекции. Всего с начала пандемии в регионе скончались 4 999 человек.
- Сейчас 518 человек лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 115 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло 56 256 человек.
- 2 628 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона.
- Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них свободно 1 059 места.
- На утро 12 сентября в Алтайском крае прививаются 656,9 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 59
Бийск – 22
Рубцовск – 21
Новоалтайск – 11
Алейск – 10
Заринск, Славгород, Курьинский, Тальменский районы – по 8 заболевших
Первомайский район – 7
Благовещенский, Волчихинский районы – по 6
Змеиногорский, Поспелихинский, Калманский, Павловский, Рубцовский районы – по 5
Третьяковский район – 4
Камень-на-Оби, Алейский, Бийский, Завьяловский, Михайловский, Новичихинский, Топчихинский, Угловский районы – по 3
Алтайский, Ребрихинский, Усть-Пристанский район – по 2
Егорьевский, Ключевской, Краснощековский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что 36-летняя беременная россиянка умерла от коронавируса.