Горняк22: На рубцовском вокзале установили новый арт-объект

Фото: Рубцовск.Инфо

Двое работников железнодорожного вокзала самостоятельно разработали проект и изготовили макет арт-объекта. Жителям городам пришлась такая новинка по душе

На территории возле железнодорожного вокзала в Рубцовске появился новый арт-объект– деревянный паровозик, сообщает «Рубцовск-Инфо». Он занял место рядом с памятником первому пассажиру.

Инициаторами установки такой скульптуры стали двое работников вокзала – столяр и маляр. Они сами разработали проект и изготовили макет паровоза.

По словам местных жителей и гостей, привокзальная территория города стала выглядеть более привлекательной.

Ранее сообщалось, что скульптуру медведя с надписью «Рубцовск» установили на вершине Эльбруса.

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