Горняк22: До +16 градусов покажут термометры 13 сентября в Алтайском крае

Осень Фото: Анна Меньшикова

К середине недели синоптики обещают в регионе небольшое и непродолжительное потепление и прекращение осадков. Затем в регион вернется ненастье

Днем 13 сентября температура воздуха в Алтайском крае составит +11…+16 градусов. Местами в этот день пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в понедельник будет также прохладно – всего около +13…+15 градусов. При этом ожидается преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с.

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