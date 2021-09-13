Горняк22: В Алтайском крае продлили штормпрогноз из-за заморозков

Заморозки. Погода Фото: pixabay

Ухудшение погодных условий ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. Ранее синоптики обещали, что в регионе 11 и 13 сентября будут заморозки

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае на ближайшие сутки, 13 сентября, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Так, в регионе предстоящей ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. Температура ночью составит +1…+6 градусов, днем +10…+15. Ветер с порывами до 17 м/с. Местами днем в регионе ожидаются небольшие дожди.

В Барнауле ночью заморозков не обещают. Температура составит +3…+5 градусов. Осадков в этот день в регионе не также не предвидится. Порывы ветра достигнут 16 м/с.

Ранее в России отопительный сезон предлагают начинать после трех холодных дней осени. По их мнению, тепло нужно подавать в квартиры, если на улице в течение трех дней держатся среднесуточные температуры до +10 градусов (сейчас включают отопление, если за окном пять дней подряд до +8 градусов).

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