Горняк22: Реальный срок или «условка»: как в 2021 году судили коррупционеров и мошенников

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За мошенничества и коррупционные преступления чиновники и полицейские в Алтайском крае получали как длительные реальные сроки в колонии, так и небольшие условные наказания в 2021 году

Приговор бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину по делу о взятке, вынесенный 10 сентября, оказался беспрецедентно жестким для региона как минимум за последние пять лет. И это не первый вердикт, вынесенный в 2021 году по коррупционным статьям. «Толк» вспомнил, какие приговоры и за какие суммы взяток и растрат суды выносили другим фигурантам.

Долгова: условный срок

17 августа суд признал виновной Ирину Долгову, бывшего вице-премьера алтайского правительства.

В чем виновна? Во-первых, осенью 2018 года она организовала знакомому выдачу дорогостоящего лекарства за счет казны в обход закона, чем нанесла ущерб бюджету более чем в 200 тыс. рублей. Во-вторых, Долгова заставила подведомственное ей унитарное предприятие купить неликвидные товары с ограниченным сроком годности у конкретной фирмы, ущерб казне составил еще более 107 тыс.

Как наказали? Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Эти же три года ей запрещено занимать некоторые должности.

Штань: тоже «условка»

18 августа виновной в мошенничестве Железнодорожный районный суд признал экс-представителя губернатора и правительства в краевом парламенте Стеллу Штань.

09 сентября, 20:41

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В чем виновна? Она вместе с директором частного детского сада Happy Baby Еленой Воротниковой заключила фиктивный договор купли-продажи на помещение, совместно они завладели 14 млн рублей, выделенными по госпрограмме на аренду помещения учреждения.

Как наказали? Штань приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Сотрудницы онкоцентра: восемь лет реального срока

18 февраля суд признал виновными трех сотрудниц Алтайского онкодиспансера в получении денег от поставщика медоборудования.

В чем виновны? Фигурантами дела стали заместитель главврача Ольга Невара, экс-глава контрактного отдела Регина Муль и бывшая главная медсестра Жанна Чичканова.

В период с 2015 по 2017 год они частями получали взятки за содействие поставщикам для нужд онкоцентра. Общая сумма составила свыше 20 млн рублей. Замглавврача также присвоила около 1 млн рублей из кассы.

Ольгу Невара, кроме того, осудили за растрату и присвоение средств, которые платили пациенты онкоцентра.

Как наказали? Невара получила 8,4 года колонии, Чичканова и Муль – по 8,6 и 8,2 соответственно, также они должны выплатить 6 и 3 млн рублей. Впоследствии суд немного смягчил приговор, но несущественно.

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Бийский антикоррупционер: шесть лет колонии

В феврале суд признал виновным в отмывании денег экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России «Бийское» Валерия Пудовкина и его подельника Чуликова.

В чем виновны? В 2016-2018 годах они занимались незаконной банковской деятельностью, получив доход не менее 3,6 млн рублей. Более того, налоговая неоднократно направляла в «Бийское» письма с данными о нарушениях в работе фирм, которые Пудовкин использовал для незаконной деятельности. Он дал указание Чуликову не проводить проверок по этим письмам, так они скрывали преступление.

Как наказали? Пудовкин получил 6 лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. рублей. Он лишился права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Для погашения штрафа у Пудовкина изъяли автомобиль Toyota Land Cruiser. Чуликов получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 800 тыс. рублей.

Глава сельсовета: 1,5 года условно

В июне суд признал виновным в мошенничестве главу сельсовета из Тальменского района.

В чем виновен? В 2017 году мужчина незаконно завладел земельным участком в селе площадью 4 тыс. кв. метров. Для этого он сделал фиктивную выписку о наличии у его сестры права собственности на эту землю, и она зарегистрировала ее в Росреестре. Ущерб муниципалитету составил 360 тыс. рублей.

Как наказали? Суд вынес вердикт – один год и шесть месяцев лишения свободы условно.

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