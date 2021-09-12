Горняк22: Соцсети: неизвестные распылили перцовый баллончик в школе Бийска

Школа Фото: телеканал "Толк"

Инцидент якобы произошел в пятницу, 10 сентября. Предположительно, содержимое баллончика распылили сами дети во время перемены

В одной из школ Бийска неизвестные распылили перцовый баллончик. Об этом сообщила одна из родительниц пострадавшего ученика в паблике «Инцидент Бийск» соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, все произошло 10 сентября на перемене.

Предположительно, кто-то из детей распылил в классе перцовый баллончик, некоторые ученики почувствовали себя плохо, а одну из девочек якобы увезла скорая помощь.

При этом горожанка выразила возмущение по поводу того, что детей после случившегося не вывели на свежий воздух, а родителям ничего не сказали.

«Почему мой ребёнок, уходя в школу абсолютно здоровым, возвращается с диким кашлем, слезящимися глазами и весь трясущийся», – написала она.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

Между тем вдыхание действующего вещества из таких баллончиков грозит осложнениями при астме и других серьёзных болезнях дыхательных путей

Ранее «Толк» рассказывал о том, что произошло в школе Барнаула, где ученица получила тяжелую травму.

ТОЛК