Горняк22: Лучше, чем в Москве: какие отзывы оставляют туристы и жители о Барнауле

Набережная и Нагорый парк Барнаула Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Всего «пользователи» Барнаула оставили почти шесть десятков записей, оценив город на 4,5 звезды — при этом у Москвы, например, всего 3,5 звезды

Приезжие и жители Барнаула дают довольно высокую оценку жизни в городе – выше, чем у Москвы. «Толк» познакомился с отзывами, которые они оставляют столице Алтайского края на одном из популярных сервисов электронных карт.

Всего «пользователи» Барнаула оставили почти шесть десятков записей, оценив город на 4,5 звезды (для сравнения, российская столица заслужила 3,5 звезды в 182 отзывах).

«Самый лучший город»,

«Отличный город. Дороги, гостиницы, люди, еда. Все гуд»,

«Люблю этот город. Часто приезжаем в гости. Отличные дороги, развитая инфраструктура, вежливые люди»,

«Столица мира! С этим невозможно спорить»,

«Красивый город, великолепная архитектура, очень зеленый. Все чистенько и аккуратно. Советую посетить»,

«Были проездом на ночь. Город понравится. Ощущение «новой квартиры». Видно, что за городом следят и облагораживают», – пишут в 2ГИС.

Людям нравится старинная архитектура Барнаула, его парки и пристань с экскурсиями на речном пароходике. Они также отметили, что сами барнаульцы в основном – добрые, а еще здесь вкусное и не дорогое мороженное.

При этом «срезали балл» городу за тучи комаров летом, дорожные пробки, грязь на привокзальной площади, плохое освещение улиц и отсутствие перспектив.

11 сентября в Барнауле проходят праздничные мероприятия в честь 291-й годовщины со дня его основания. Мэрия опубликовала программу празднования.

ТОЛК