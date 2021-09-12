Горняк22: День танкиста в России 2021: что за праздник и как отмечают
Танк. Гусеницы Фото: Pixabay
День танкиста — один из самых почитаемых профессиональных праздников в российских войсках. Его отмечают ежегодно в сентябре
Какого числа День танкиста в 2021 году
Профессиональный праздник танкистов и танкостроителей в России отмечают во второе воскресенье сентября. В 2021 году День танкиста – 12 сентября, сообщает «Календарь событий».
Что за праздник День танкиста
Во время Второй мировой войны большой вклад в победу Советского Союза внесли танковые войска. В 1943 году на Курской дуге произошло крупнейшее танковое сражение этой войны, а в 1944 году танковые войска остановили наступление противника во время Восточно-Карпатской операции.
После войны, в 1946 году впервые официально отметили День танкиста: на Красной площади прошел парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии.
До 1980 года День танкиста отмечали 11 сентября. Затем появилась новая официальная дата – второе воскресенье сентября.Армия. Военные Фото: Анна Меньшикова
Поздравления с Днем танкиста 2021
Поздравляю с Днём танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.
Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
И сбываются желания
Быстро, весело и точно!
Поздравляю с Днём танкиста! Желаю крепких, как у танковых гусениц, нервов. Желаю надёжной, как броня, любви! Желаю быть смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помнить: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего!
Говорят, что в танке глухо,
Только я не верю слухам,
Знаю — лучше нет танкистов,
Всех таких душою чистых,
Смелых, бравых и отважных,
День у них сегодня важный.
Служит кто, иль на гражданке —
Поздравляю всех, кто в танке!
Источник поздравлений – pozdravok.ru