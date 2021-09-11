Горняк22: Арбузы со вкусом манго и арахисовую картошку начали выращивать в России

Арбузы со вкусом манго Фото: erdc.ru

По словам фермера, который выращивает в своем хозяйстве необычные арбузы и картофель, в их семье любят нестандартные идеи

В Амурской области выращивают необычные арбузы с желтой мякотью и вкусом манго, а также картофель со вкусом арахиса, сообщает сайт «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Разведением занимается крестьянско-фермерское хозяйство супругов Кустовых, которые поселились в Благовещенском районе по программе «Дальневосточный гектар».

Арбузы и картофель выращивают на полях. Выращивать гибридные арбузы с желтой мякотью предложила супруга фермера. Сорт выведен в Голландии путем скрещивания арбуза, манго и тыквы. Как оказалось, культура успешно созревает и в России, она сладкая, пахнет медом, а урожай раскупают быстро.

Что касается картофеля, то у него ореховый запах, а вкус напоминает арахис.

По словам фермеров, вся продукция экологически чистая и пользуется высоким спросом.

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