Горняк22: РЖД разрешила проложить новый тоннель на Угольной в Бийске

Старый тоннель на улице Угольной в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Уже больше двух лет автомобилисты вынуждены преодолевать путь из одной части города в другую, которые раньше соединял тоннель, на три километра дольше

Руководство Западно-Сибирской железной дороги дало согласие на проектирование и строительство тоннеля, который вновь соединит улицы Угольная и Трофимова в Бийске. Об этом 10 сентября сообщила мэрия города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Объект достаточно сложный, но главное, что все это сдвинулось с точки», – прокомментировали решение в мэрии.

Деньги на разработку проектно-сметной документации власти планируют заложить в бюджет следующего года. Другие подробности предстоящей стройки пока не раскрываются.

Старый тоннель на Угольной закрыли для движения в июне 2019 года по требованию собственников (РЖД) – проезд представлял угрозу из-за ветхости и мог использоваться лишь для пропуска паводковых вод. Изначально для этого он и был построен, а машины через него пошли уже позже.

Поток транспорта, который раньше проходил через тоннель, направили в объезд, напоминает «Бийский рабочий». Таким образом, путь из одной части города в другую, которые раньше соединял тоннель, увеличился почти на три километра.

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