Горняк22: 239 случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
45,4 тыс. случаев заражения коронавирусом в регионе произошло в результате контактов с ранее заболевшими людьми. Это по-прежнему самый распространенный вид заражения
239 человек за прошедшие сутки заболели коронавирусом в Алтайском крае. Всего на 10 сентября в регионе зарегистрированы 72 843 больных, в том числе инфицированы 5 174 ребенка, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 10 сентября
- 24 пациента с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 21 из них – от инфекции. Всего с начала пандемии в регионе скончались 4 950 человек.
- 529 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 104 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло 56 074 человека.
- 2 632 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 345 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.
- Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них свободно 1 042 места.
- На утро 10 сентября в Алтайском крае прививаются 651,7 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 61,
Рубцовск – 23,
Бийск – 19,
Славгород – 12,
Заринск – 11,
Алейск – 10,
Новоалтайск – 8,
Первомайский район – 7,
Локтевский и Шипуновский районы – по 6,
Бийский, Калманский, Ребрихинский и Топчихинский районы – по 5,
Алейский, Баевский, Завьяловский, Змеиногорский, Павловский и Шелаболихинский районы – по 4,
Белокуриха, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы – по 3,
Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Крутихинский, Родинский, Рубцовский, Третьяковский, Тюменцевский и Угловский районы – по 2,
Немецкий национальный, Панкрушихинский и Смоленский районы – по 1.