Горняк22: 36-летняя беременная россиянка умерла от коронавируса

Больница. Реанимация Фото: телеканал "Толк"

По словам врачей, женщина поступила в больницу в состоянии средней тяжести, но медикам не удалось спасти пациентку

В Магаданской области умерла 36-летняя женщина на пятом месяце беременности, о чем сообщает издание «МК Колыма». Пациентка не была привита от COVID-19.

Жительница поселка Ола заразилась коронавирусной инфекцией и 20 августа попала в инфекционный стационар Магадана в удовлетворительном состоянии. ⁣

Лечение проводили, консультируясь с врачами гинекологами и перинатологами, но 25 августа состояние пациентки стало ухудшаться. 26 августа беременная попала в реанимацию, ее подключили к аппарату ИВЛ. После 7 сентября у больной начался цитокиновый шторм, и спасти ее не удалось.⁣

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