Горняк22: Что за праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи и что нельзя делать

Голова. Статуя Фото: Pixabay

11 сентября 2021 в православном календаре — великий праздник, Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Разбираемся, как этот день может быть праздником и что нельзя делать

Кто такой святой Иоанн Предтеча

«Предтеча» дословно означает «тот, кто течет перед», «первопроходец», объясняет ТАСС.

Святой Иоанн Предтеча считается великим пророком, который говорил людям о скором пришествии в мир Мессии — Иисуса Христа. Именно он крестил Сына Божьего Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Праздник посвящен казни пророка. Иоанну Предтече отсекли голову, пишет «Российская газета».

Почему день смерти пророка – праздник?

Православные христиане относятся к смерти как к встрече с Богом. В церкви день памяти святых – это всегда день их смерти. Это момент их перехода в вечность.

Кроме того, важно правильно понять значение слова «праздник». В этом случае оно означает не торжество, а «праздное» состояние, когда нет дела до обычных житейских забот. Это может быть и в случае радости, и в случае горя.

Что нельзя делать в день Иоанна Крестителя

Православная церковь чтит Иоанна Предтечу и Крестителя выше всех святых после Богородицы. В день его мученической смерти 11 сентября верующие соблюдают строгий пост (то есть не едят не только мясную и молочную пищу, но и рыбу). Так христиане выражают скорбь о насильственной смерти великого пророка.

Кроме того, 11 сентября христиане отказываются от вина. А в храмах в этот день служат молебны, в которых просят Бога даровать трезвость – физическую и духовную

Что нужно сделать в праздник 11 сентября

В день Иоанна Крестителя верующие посещают богослужение.

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