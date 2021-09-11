Горняк22: Ракшин открыл новый логистический центр в Кемерове за 2 млрд

Евгений Ракшин (слева) и Сергей Цивилев (в центре) Фото: сайт правительства Кемеровской области

Ракшины неоднократно говорили, что выбрали именно Кузбасс для размещения нового комплекса, потому что там власти повернулись к ним лицом

10 сентября в Кемерове начал работу крупный логистический комплекс группы компаний «Мария-Ра», в строительство которого инвестировано около 2 млрд рублей, сообщает сайт правительства региона. В открытии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Что за комплекс в Кемерове?

Площадь нового центра – 28 тыс. кв. метров. Поставки отсюда будут идти более чем в 500 магазинов сети «Мария-Ра» в разных регионах Сибири.

В новом комплексе будут использовать различные технологические новинки. Например, Pick-by-Voice – система голосового управления складскими операциями, которая применяется для быстрой, безошибочной сборки товаров на больших складах без бумажных документов.

Распределительный центр «Марии-Ра» в Кемерове Фото: сайт правительства Кемеровской области

Сотрудники будут использовать специальные гарнитуры для получения заданий , что освободит их и будет помогать максимально концентрироваться на складских операциях.

Все это должно способствовать улучшению показателей работы склада и снижению затрат на логистическую обработку.

В распределительном комплексе работает порядка 500 сотрудников, еще почти столько же мест вакантно. Для работников открыты столовая, комнаты отдыха, спортплощадки. В перспективе планируется обучать персонал.

Также в комплексе действует цех по переработке внутреннего вторсырья.

Для центра закуплены новые автомобили экологического стандарта Евро-5.

Почему Ракшины выбрали Кузбасс?

Собственник компании-инвестора Евгений Ракшин поблагодарил правительство области и лично губернатора Сергея Цивилева за помощь. Ранее он подчеркивал, что компания выбрала именно Кемерово для размещения нового комплекса, «потому что там власти региона повернулись к нам лицом».

Он рассказывал, что Цивилев дважды собирал совещания, чтобы помочь строительству. Предприниматель отмечал, что в Алтайском крае компании не создают тепличных условий, а власти не интересуются, как помочь, чтобы стимулировать сеть платить еще больше налогов.

А между тем ГК «Мария-Ра» является крупнейшим налогоплательщиком в Алтайском крае уже несколько лет, например, в 2020 году она сделала отчислений более чем на 10 млрд рублей.

Ранее основатель сети Александр Ракшин рассказывал altapress.ru, что отношения бизнеса и власти должны строиться на доверии и взаимном уважении. Однако, говорил он, «пока ни разу не было серьезных разговоров о том, сколько мы инвестировали в экономику края, сколько еще собираемся вложить» (слова 2019 года).

Распределительный центр «Марии-Ра» в Кемерове Фото: сайт правительства Кемеровской области

Между тем Сергей Цивилев включил логистический центр «Мария-Ра» в перечень инвестиционных проектов, что освободило компанию от уплаты налога на имущество на период окупаемости, сообщал ранее «Толк».

«Кузбасс открыт для сотрудничества с компаниями из всех регионов, мы заинтересованы в привлечении новых инвестиций, поэтому создаем благоприятные условия для развития бизнеса», – сказал губернатор Кузбасса на открытии распределительного центра.

В Алтайском крае у «Марии-Ра» тоже есть логистический комплекс. Его построили в 2012 году в Новоалтайске. Однако его мощности уже было мало. Кроме того, открытие центра в Кемеровской области потенциально открывает возможность выхода на рынок Красноярского края.

Всего сеть магазинов «Мария-Ра» насчитывает более 1,2 тыс. магазинов в нескольких сибирских регионах.

ТОЛК