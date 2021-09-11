Горняк22: Центробанк поднял ключевую ставку уже в пятый раз подряд

Центробанк Фото: Телеканал "Толк"

Сейчас ключевая ставка достигла своего максимума с осени 2019 года. Мера может привести к росту процентов по кредитам и вкладам

Центральный Банк России пятый раз подряд за 2021 год повысил ключевую ставку. На этот раз на 0,25% – до 6,75% годовых, сообщает РИА Новости.

Считается, что мера поможет замедлить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.

Напомним, ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты другим банкам и по которой принимает вклады.

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