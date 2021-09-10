Горняк22: «Запасаемся валерьянкой»: завершено дело о гибели ребенка в Советской ЦРБ

Суд Фото: pixabay.com

Ранее двум врачам больницы предъявили обвинение. Скоро дело рассмотрят в суде. Пока детали расследования не разглашаются

Следователи в Алтайском крае завершили расследование дела о гибели годовалой девочки в больнице Советского района. Об этом рассказала ее мама Регина Голошубова на своей странице в Instagram.

«Запасаемся валерьянкой и всем остальным. Следствие завершено. Осталось пережить суды, а их, я чувствую, будет много, даже с учетом всех доказательств», – написала она

Однако детали расследования и другие подробности женщина не уточнила.

Напомним, 11 января 2021 года в районную больницу Советского района с термическим ожогом поступила годовалая девочка, однако спустя непродолжительное время после медицинских манипуляций ребенок скончался. Мать малышки рассказала журналистам о результатах судмедэкспертизы, которая показала, что причиной смерти стали множественные проколы обоих легких при попытке поставить катетер.

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