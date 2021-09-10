Горняк22: Небольшое потепление ожидается к середине сентября в Алтайском крае

Весна. Тепло. Солнце Фото: pexels.com

Синоптики прогнозируют, что небольшое тепло и солнечные дни еще вернутся в регион в сентябре. Правда, ненадолго и температура воздуха поднимется незначительно

Ясная и солнечная погода ожидается в Алтайском крае на следующей неделе. К среде, 15 сентября, осадки прекратятся и начнется небольшое потепление, сообщает Gismeteo.

Согласно предварительному прогнозу, тепло около +18…+22 градуса продержится в регионе с 16 по 18 сентября. В эти дни осадков не ожидается.

Однако уже с 19 сентября в край вернутся дожди и невысокие дневные температуры около +14…+17 градусов, а по ночам возможны заморозки. К концу месяца похолодает до +9 днем.

Напомним, традиционного теплого бабьего лета в Алтайском крае не ожидается.

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