Горняк22: Барнаульцы заметили слив нечистот в районе популярного пляжа

Фото: ВГТРК Алтай

Предположительно, источником неприятного запаха является здание строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Росприроднадзор должен провести проверку

Жители Барнаула заметили нечистоты, которые вытекают из трубы в районе Нового моста, сообщает «Вести22».

Так, горожане во время отдыха на пляже «Водный мир» почувствовали неприятный запах. Чтобы выяснить источник, они прошли вдоль берега и увидели примерно в 200 метрах трубу, откуда течет зловонье и вытекает в Обь.

По словам руководителя краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александра Зеленецкого, вонючие реки текут из здания, расположенного по адресу: Правобережный тракт, 25, где находится строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».

Он добавил, что эти трубы уже старые и частично сгнили.

«Там прямо свалка и стоит такой неприятный запах! Воняет по всему берегу. Пахнет и канализацией, и какой-то химией. Мы возмущены до предела! Ведь мы там постоянно плаваем, там горожане приходят на пляж купаться, рыбаки… Там нужно срочно принимать меры, чтобы никто не отравился», – добавил Зеленецкий.

В Минприроды региона уточнили, что такими вопросами занимаются специалисты Росприроднадзора, куда издание направило запрос.

Ранее барнаульцы засняли, как неизвестное вещество со стройки сливают в барнаульский Ковш (старый речпорт). Жители возмутились такому поведению строителей и потребовали срочной реакции властей.

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