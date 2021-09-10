Горняк22: В Бийске шестой раз пытаются продать здание станции юных техников

ул. Горно-Алтайской, 85 Фото: Алтайский портал недвижимости

Это уже шестая попытка городских властей пустить с молотка данное здание. На предыдущие торги не поступило ни одной заявки

В Бийске в очередной раз выставили на торги большое двухэтажное здание на ул. Горно-Алтайской, 85, в котором находится станция юных техников, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Стартовая цена лота составляет 14,4 млн рублей. Заявки принимают до 17 сентября, победитель будет определен после 20-го числа.

Здание площадью 723 «квадрата» было построено из кирпича в 1956 году. Сейчас оно находится в плачевном состоянии и требует ремонта.

К слову, участок под зданием предназначен для объектов общественно-делового значения, для эксплуатации нежилого здания (земли учреждений и организаций народного образования).

Объект выставляется на торги на основании решения гордумы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают историческое здание больницы за 1 рубль.

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