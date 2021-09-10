Горняк22: У погибшего на Алтае рабочего отец тоже умер после ЧП в шахте
Шахта Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Очередное ЧП произошло на одной из шахт компании «Сибирь-Полиметаллы» — ночью во время проведения взрывных работ погиб рабочий
Рабочего, погибшего прошедшей ночью в шахте в Зареченском руднике, похоронят 11 сентября. Об этом сообщил «Толку» источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов – выясняют обстоятельства и причины ЧП.
Горизонт, где погиб рабочий, сейчас закрыт. Остальных шахтеров, которые работали с ним, распустили домой на двое суток.
У погибшего остались жена и двое детей. Известно, что восемь лет назад в шахте погиб его отец.
Напомним, ночью 9 сентября на Зареченском руднике в Змеиногорском районе, принадлежащем компании «Сибирь-Полиметаллы», погиб шахтер. Известно, что мужчина осуществлял взрывные работы и упал в шахту, получив смертельные травмы.