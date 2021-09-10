Горняк22: Москвичи и европейцы прилетят на очистку Белухи от «даров» туристов

Гора. Природа Фото: Барнаул22

Гора Белуха – это первый объект, но не последний. Следующим летом волонтеры намерены вернуться и очистить другие склоны

В Республике Алтай добровольцы решили очистить от мусора гору Белуху. Волонтеры движения «Мусорная лавина» будут проводить акцию с 30 сентября по 4 октября, сообщает Barnaul22.

Организатор Евгений Егоров создал организацию два года назад после посещения популярного среди туристов места. Он рассказал, что как только пустили клич об акции, к ним стали обращаться добровольцы не только с Алтая и Сибири, но даже жители Питера, Москвы и Европы.

Всех добровольцев доставят в Тюнгур, далее лошадьми они будут подниматься на гору. Палатки и весь необходимый инвентарь также будет предоставлен.

Мероприятие согласовано с администрацией Усть-Коксинского района и природного парка «Белуха».

Ранее сообщалось, что туристы могут отделаться мелким штрафом за надписи на алтайских скалах.

ТОЛК