Горняк22: Школьница из Сибири погибла при попытке инсценировать смерть

Девочка. Подросток Фото: pexels.com

Девочка хотела сделать фото, изображая собственную смерть, однако ситуация вышла из-под контроля и ребенок действительно погиб

13-летняя девочка из Красноярска случайно погибла, позируя для постановочной фотографии. Об этом сообщает NGS24.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подросток около года назад подружилась в соцсетях с девочкой, проживающей в другой стране. Недавно подруги по переписке поссорились и сибирячка решила напугать свою знакомую, отправив фото, изображающее ее смерть.

Подросток попросила своего друга отправить постановочное фото знакомой. Для этого вместе с мальчиком они пошли в лес, где школьница изображала себя мертвой, но затем она оступилась и погибла на месте.

Мальчик, ставший очевидцем произошедшего, пытался спасти подругу, но ему не удалось это сделать.

Девочка была из благополучной семьи и ранее склонность к суициду у нее не замечали.

ТОЛК