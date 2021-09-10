Горняк22: 10 сентября в Алтайском крае ожидается от -2 до +21 градуса

Рябина Фото: Виталий Барабаш

Ближайшие выходные дни в регионе будут прохладными, а местами еще и дождливыми. Небольшое тепло возможно лишь к середине следующей недели

Температурный суточный разбег 10 сентября в Алтайском крае составит около 20 градусов. Ночные заморозки до -2 градусов сменит дневное потепление до +16…+21 градуса, сообщает ЦГМС региона.

В этот день по краю преимущественно без осадков, но местами по северным районам возможен небольшой дождь. Утром местами опустится туман.

Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с.

В Барнауле в пятницу днем ожидается около +17…+19 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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