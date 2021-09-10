Горняк22: Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2021 года

Помидоры. Огород Фото: Katharina N. с сайта Pixabay

По лунному календарю можно узнать, когда наступают самые удачные дни для проведения большинства садово-огородных манипуляций в сентябре 2021 года

Благоприятные дни в сентябре 2021 года

1, 2, 4, 6, 10–12, 15, 19, 20, 24, 25, 29 сентября.

Неблагоприятные дни в сентябре

От любых манипуляций на огороде стоит отказаться 7, 17, 18, 21 сентября, перечисляет «Антонов сад».

Студии луны в сентябре 2021

Луна убывает с 1 по 6 сентября;

Новолуние – 7 сентября;

Луна растет с 8 по 20 сентября;

Полнолуние – 21 сентября;

Луна убывает с 22 по 30 сентября.

Как работает лунный календарь

Считается, что положение и фазы Луны влияют на процессы, происходящие на Земле, в частности – на приливы и отливы и рост растений. Именно на этом принципе основывается работа лунного календаря садовода и огородника.

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